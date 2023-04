Piętrowa bzdura.Co to jest 3000 peelenów na paliwo?Nie trzeba mieć prawa jazdy by być właścicielem samochodu,więc poseł ani nie musi go mieć ani tym bardziej go prowadzić.

Niech sobie mają.Moim zdaniem powinni być jak najczęściej w okręgu wyborczym,który reprezentują.

Ja postuluję rozwiązanie,które pomoże ZREDUKOWAĆ KOSZTY O POŁOWĘ.Wystarczy zmniejszyć liczbę mandatów do 230.Nie ma powodu by było aż tylu posłów,ale niech już sobie będą.To będzie o połowę mniej kilometrówek,tyleż samo wydatków na biura Pokaż całość