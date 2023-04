Sądy, czy tam poczta, wcale nie są święte. Ostatnio dostałem zawiadomienie, powtórne. Więc dzwonię tam i się pytam, o co chodzi i gdzie jest zawiadomienie pierwotne. A oni, że wysłali. A ja na to, że jakby wysłali to bym dostał. Skoro dostałem powtórne to i pierwotne bym dostał. I co? I jajco. Nie ma winnych. Sami święci.