Jak przyznał prezydenta miasta Warszawa Rafał Trzaskowski, ratusz zabiegał o znacznie więcej zieleni, ale projekt na to nie zezwalał.

Pokaż całość

Płacisz gruby hajs za projekt, niby chcesz więcej zieleni ... to chyba jest jakaś opcja odrzucenia projektu zanim się go "kupi".Ciekawe czy czaskowski jak idzie do salonu po auto rodzinne i dowiaduje się, że zamiast siedzeń jest paka ładunkowa, to mówi: spoko biorę.Już pominę jajko za ćwierć bańki ->