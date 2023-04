Co trzeba mieć we łbie żeby tracić czas na oglądanie takiego elementu? Ludzie aż tak nie szanują swojego czasu tu na ziemi, żeby całymi godzinami wpatrywać się w patusów? Jeśłi chodzi o ciężko zarobione pieniądze to brak słów. Wg mnie jeszcze gorszy element to ogląda i płaci za ten chlew.