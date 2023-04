Czas pandemii to było takie pole, na którym wyrosła ogromna ilość przestępstw popełnianych w "majestacie prawa", że głowa mała.



- nękanie przedsiębiorców przez bandytów podających się za policjantów

- afery związane z przylotem "największego" i zawartością bezwartościową, a rozładowywaną przed kamerami przez najjaśniejszego premiera

- afery związane ze szwalniami

- afery związane z instruktorem narciarstwa i mu podobnymi

- afera respiratorowa (do dzisiaj komornicy licytują to co kupiono za nasze pieniadze)

