Greenpeace krytykuje gazoporty LNG w Europie

- Wyścig o LNG w Europie to zagrożenie dla celów klimatycznych - ostrzega Greenpeace. Znów ekolodzy w służbie interesów rosyjsko-niemieckich. Wszak większa liczba gazoportów oznacza większą trudność powrotu do buisness as usual, czyli uzależnienia Europy rosyjskim gazem płynącym do Niemiec.