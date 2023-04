Art. 5. 1. Obowiązkowi pełnienia służby

Ciekawostka. Wg przepisów ustawy z poboru do wojska zwolniony jest ten kto ma na wychowaniu dziecko do 8 roku życia, gdzie sami wojskowi często nie wiedzą że jest taki zapis a raczej udają głupa. I teraz pytanie, co by były gdyby PiS zaczął dosłownie wprowadzać go w życie.Dz. U. 2022 poz. 655U S T AWAz dnia 11 marca 2022 r.o obronie Ojczyzny