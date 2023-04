Szef KRRiT karze TOK FM za słowa o podręczniku do HiT-u

Abstrafując (celowo bo cenzura) od tego dziennikarza, to przecież ta książka to zbitek jakichś urojeń, domysłów, opinii i strumienia świadomości skrajnie prawicowego i bogobojnego autora. To nie podręcznik, a jakaś ideologiczna broszura. Nie wiem dlaczego tu ktokolwiek dostaje minusy za krytykę tego "dzieła", bo nawet żaden prawa o zdrowych zmysłach nie wypowiedziałby się o niej pozytywnie.