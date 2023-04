Polacy mogą zarabiać więcej, jeżeli przestaną głosować na PiS i PO.

To jest proste jak nie wiem, tu podnoszą próg podatkowy, już wtedy wiedziałem że coś się święci bo za łatwo i za szybko to poszło.

I faktycznie, podnieśli go kwotowo, by inflacja ta podwyżkę zezarla.



Tak samo emerytury, nie można zrobić dużej waloryzacji, lepiej skąpa waloryzacja i rozdawać dodatkowe 13, 14. To wtedy widać..