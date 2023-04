Jakie to smutne.... Od dawna nie liczy już co się mówi tylko kto to powiedział. Racja i prawda wg. polityków przynależy do osób a nie jest czymś obiektywnym. To jest mega słabe i małe. Gdyby zacytować politykom PO na nieświadomce słowa Jarka i powiedzieć, że Donald tak powiedział to by klaskali przy każdym przecinku. Zresztą gdyby odwrócić to w przypadku Pisowców pewnie byłoby podobnie. Samodzielne myślenie wyłączono już dawno, liczy się partia Pokaż całość