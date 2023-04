Jeżeli jakiś obcokrajowiec kocha Polskę i Polaków i chce zmieniać jej wizerunek na pozytywny (z jakiegoś powodu ten pan uważa, że jest negatywny) to na miłość boską niech nie mówi o historii. Sami Polacy mówią o swojej historii non stop i pytaniem pozostaje czy to w ogóle coś zmienia?!