Fragment o tym że ich cały kraj kradnie, serdecznie dedykuje mirkowi który wczoraj polemizował ze mną że AK47 to radziecki twór, a nie po cichu zmuszono Hugo Schmeissera do udoskonalenia jakiegoś, niecelnego, zacinającego się ruskiego gówna(as-44).

Ten naród po latach 30 XX, gdzie nastąpiły czystki ideologicznie i wycięto niezależne, twórcze umysły, nigdy już osiągnął poziomu z czasów Medelejewa, Łomonsowów czy Dostojweskich.

Umieli tylko kraść, osiągając w tym poziom mistrzowski, co nie zmieniło Pokaż całość