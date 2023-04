Powiem wam szok normalnie, aby Polska firma była zapraszana w kwestii poprawy amerykańskiej technologii wojskowej, gdzie ich budżet to jest jakiś kosmos przy naszym. Z drugiej strony podziwiam ich za otwartość i przyznanie, że inny kraj zrobił coś lepszego. To jest bardzo dobra cecha w USA, że jak widzą coś lepszego to od razu chcą to mieć a nie zacinają się nacjonalistycznie, że oni sobie sami poradzą lepiej.