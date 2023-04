Ten serial to dno.

Pokaż całość

No to jak obejrzałeś tylko jeden odcinek, gdzie każdy jest o czymś innym i w innej konwencji to nie wiem czy do końca jesteś uprawniony do oceniania. Mnie pierwszy odcinek brzydził, ale uważam, że to ciekawa koncepcja, bo każdy człowiek ma w głowie codziennie takie dziwaczne odjechane scenariusze, ale nie każdy może je zekranizować. Po za tym większość odcinków nie jest o ruchaniu świni, tylko o