A durne wykopki klaszczą. Za chwilę będą kwiczeć, jak tylko wejdzie system oceny obywatela, czy jakieś eko gówno pod pretekstem ratowania klimatu i władza im zabroni latania oraz wielu innych usług i produktów, bo są nieposłusznymi niewolnikami. Cieszcie się z wersji demo testowanej na Rosjanach, bo w niedalekiej przyszłości system zostanie wdrożony w całej okazałości, by kontrolować was. A wtedy nie będzie wam do śmiechu.