4254 zł brutto to dla was robaczki na rękę zaledwie 3200 ale za to wasz pracodawca będzie musiał wybulić 5125 więc może nie znajdziecie nigdzie roboty lub nie dostaniecie podwyżki bo środki które miały na nią pójść przeżre podnoszenie pensji do poziomu minimalnej. Za to będziecie musieli żreć te swoje shitcoiny bo jeśli myślicie podobnie jak dement z Żoliborza że podniesienie minimalnej o 18% w trakcie recesji nie sprawi że podwyżki WSZYSTKIEGO Pokaż całość