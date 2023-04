Dostawcy Internetu mają blokować porno. Nowy projekt ustawy

Oj Polaki to nie chodzi o strony portno to chodzi o to że tworząc mały procedens blokowania strony szkodliwej można zablokować potem legitnie dowolną strnę inną na przykład mówiącej źle o pisowcach i pewocach wszak to jedna klika (tylko głupcy myślą że to przeciwne partie choć głosują tak samo) i co ileś lat zmieniają szyld i wymieniają się stołkami.