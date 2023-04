Największy bank Polski robi szkolenie z inflacji. Na Sycylii

Jak dla mnie Polscy gospodarze sami sobie na to zasłużyli. Wyjazd do Zakopanego to dziś te same ceny. Ostatnio byłem we Włoszech i zdziwiłem się że za Hotel zapłaciłem tyle co w Zakopanem. Komfort i miejsce natomiast znacząco lepsze. Dziwne że Włosi są w stanie opłacić swoich pracowników a polskim góralom ciągle MAŁO