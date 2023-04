Jednego nie czaje. Nogińsk jest na tej samej wysokości co Moskwa na wschód od niej. Co oznacza że Dron miał wystarczający zasięg by dolecieć do Moskwy. Mało tego. Doleciał tam nie wykryty i nie został zestrzelony tylko sam spadł.



Widać wiele się nie zmieniło od czasów Mathiasa Rusta który sobie przeleciał w 1987 roku 750 kilometrów nad terytorium Rosji awionetką i wylądował sobie na placu czerwonym ośmieszając ich obronę przeciwlotniczą.