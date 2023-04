Doskonale widać jak to by było z Nordstreamami. Zaraz jakieś przekręty, że to nie ruski gaz tylko z Nibylandii i nikt nie mógł by tego zablokować. Energiewende to był nowy Lebensraum czy Ein Platz an der Sonne. Który w przeciwieństwie do tamtych jak na razie umarł w powijakach.