Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie’ podniosły na rok 2023 opłatę za sprzedaż rocznego zezwolenia „Opłata Krajowa” do 350 zł w obwodach rybackich i łowiskach, które przystąpią do programu „Opłata Krajowa”. Należy przypomnieć, że dotychczasowa opłata na rok 2022 wynosiła 250 zł.Przecież ten twór prawdopodobnie służy do przepalania kasy jak Lasy Państwowe, Fundusz sprawiedliwości czy PFN.