Śmieszą i straszą te reklamy w tvpis dotyczące 'rekordowych zwrotów podatku w tym roku'. Rozumiem że ktoś ma to odebrać jako korzyść z kieszeni rządu? Czy co? Bo to przecież jak reklama Franka który 'oddał ci dziś 10 tysięcy!!!' (które mu pożyczyłeś rok temu)