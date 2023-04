no faktycznie, musieli uciekać ze swojego kraju, ukrywają swoją narodowość, boją się o przejecie majątku przez własny rząd, kombinują by EU nie ograbiło ich zgodnie z sankcjami... ale huk tam! się śmieją w Hiszpanii :)

PS. no i chłopy w przerwach od śmiechu zerkają na apke powołania do woja, by nie stracić swoich praw obywatelskich, nic tylko się śmiać :), a bogatych w rosssssssji całe 3%