Cieszyn jest Super, ale brakuje mi tu jednego. Tramwaju, jezdzacego przez Rynek, Głęboką potem do Czech za rzekę, tam w okolicach Nadrazi i z powrotem ulica 3 Maja na rynek, bylaby to zajebista atrakcja turystyczna, jedna linia takiego zabytkowego tramwaju, a ewenement na skalę światową. Kazdy wrzuca po 5PLN i jedzie sobie po POLSKO - CZESKIM mieście, trasa ta ma to do siebie, ze wszędzie by było blisko. Takie przemyślenia z wczoraj