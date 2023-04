Czy wy naprawdę robicie kolejna wojnę z kobietami zamiast #!$%@?ć wspólnie rządzącym i korporacjom?



Rządy wymagają od was obowiązkowej służby wojskowej, a wy na złość kobietą wymagacie od nich czegoś podobnego... was już całkiem #!$%@?ło. Dajecie są manipulować jak dzieci.



Totalnie jestem przeciwny jakimkolwiek wymaganiom rozrodczym jak i jestem przeciwny służbie wojskowej. To nie kobiety są moim wrogiem.