co za patologia. Znam kilka tego typu jednostek i uwierzcie, że wszelkie te ich "kobiety" muszą być w bardzo rządne tych pierwotnych instynktów. #!$%@? obroni, będę przy nim bezpieczna itp. Nic innego nie tłumaczy takich związków, bo chyba nie myślicie, że to zwykły mirek wziął wypierdzielił swojego QLED'a przez okno, bo jego Gosia nie uprała mu spodni do pracy.