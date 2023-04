Lewackie N już dawno sie odkleiło do tego stopnia, że nawet będąc turbo lewakiem zaczyna dostrzegać się jakąś chorą wizję tej platformy. Później płacz, że kasa się nie zgadza i jest jak jest. N odpłynęło tam, gdzie nikt nie był. Kiedyś kino było różnorodne ale było to tak pospinane, że miało to ręce i nogi. Teraz kino to polityka z chorymi przekazami podprogowymi, które ma służyć do wychowania nowego "lepszego" społeczeństwa. No Pokaż całość