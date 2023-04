No i co 8 lat mieli i nadal jak byliśmy w dupie tak jesteśmy, jeszcze gorzej bo nas UE dojeżdza ekologizmem. Gdyby to była partia która nie ma władzy a chce dopiero ją przejąć to może takie dyrdymały cedzić, ale oni rządzili już 8 lat. Jeśli nadal jest źle, a oni mieli całkowitą większość sejmową przez 99% czasu - to powinni problemów szukać wewnątrz.