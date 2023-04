oh nie, ludzie robią to na co mają ochotę, jak to tak w katolicko-zamordystycznym szmbie robić co się chce



Jak ktoś m ochote mieć dziecko niech ma, jaak ktoś inny woli psa to niech ma psa, co was to tak boli?

Wyborcza pisała o jakimś skrajnym przypadku babki która mówi o psie "psiecko", krzywdy nikomu nie robi, pies też pewnie źle nie ma. To że woli to niż robić dzieci to jej