Nigdy nie myślałem, że będę miał okazję zadać pytanie człowiekowi który miał tak ogromny wkład w polski sport. To był najlepszy okres polskiej piłki ręcznej i dla mnie emocje porównywalne z tym co wyprawiał Małysz w skokach narciarskich. Waszej ekipy ze Szmalem, Twoim bratem, Jureckimi, Bieleckim i jeszcze wieloma chłopakami o których zapomniałem, to nie da się z niczym porównać. Do dziś pamiętam te huśtawki emocjonalne. Wspaniałe czasy polskiej reprezentacyjnej piłki ręcznej. Pokaż całość