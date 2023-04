Francja: zdewastowany kościół, figury pozbawione głów, połamane krzyże

Nawet tutaj plucie na kościół katolicki? Nawet jeśli ewidentnie w tym wypadku jest po stronie ofiary fanatyzmu religijnego? Bycie ateistą i atakowanie kościoła nie czyni was z automatu mądrzejszymi lub w jakimś stopniu lepszymi od osób wierzących.



Sam jestem od ponad 20 lat niewierzący i jakoś pośrednio wstyd mi za wasz prymitywizm. Gdyby nie moda na ateizm to większość z was latałby grzecznie do kościoła i klepała paciorki tylko dlatego, że tak Pokaż całość