Dlaczego większość youtuberowych społeczniaków ma taki "#!$%@?ący" styl prowadzenia tych swoich spraw. Nawet jak mają rację ich styl powodują, że nawet widząc np. winę policji ma się ochotę jeb*ąć takiemu w łeb. To on jest tutaj prawem, to on im każe to i tamto. Założę się, że gdybym to ja szedł ulicą i po prostu rzucił tekst "panowie, ale jak już tu stoicie to zgaście silnik, ekologicznie tak" to pewnie powiedzieliby "A, Pokaż całość