Corridor Crew miał parę fajnych filmików na temat ufo, duchów itp. i za każdym razem zjawisko to był w rzeczywistości artefakt, jakiś balon meteorologiczny albo inne ustrojstwo.



Lud jest ciemny więc wszystko co uznają za nienaturalne bo nie łapią pewnych rzeczy przypisują do UFO.



Warto też dodać że nawet jakby potwierdzili istnienie UFO to tak naprawdę potwierdzają pojazd którego nie mogą zidentyfikować. Więc jakbyście zbudowali np. zaawansowanego szybkiego drona z mocną lampą Pokaż całość