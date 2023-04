Dlaczego nie masz dziewczyny? Brutalny statpill dla polskich mężczyzn.

Salon24 be like:

Wrzucamy blackpill na okrągło, jesteś już zdemoralizowany? PODDAJ SIĘ! I tak nie warto, zawsze będziesz sam! Wszystkie wolą BBC albo nawet pajeeta a nie ciebie! Hahaha!



A teraz ja i polecam reszcie takie podejście. Uczysz się rozróżniać propagandę, jeżeli trzeba to patrzysz na siebie w lustro. Jesteś człowiekiem, masz swoją godność, nie dasz się sterować. Skoro chcą Cię wykastrować i zniszczyć mentalnie to jesteś zagrożeniem, nie daj się. Nie