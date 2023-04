Jeżeli to wszystko prawda to koleś i tak powinien pakować siebie/rodzinę i wypieprzać poza EU a przynajmniej z kraju. Mam wrażenie że przez rzadkość takich akcji na dziś, musiał zajść za skórę/zostać celem jakiejś zorganizowanej grupy która może spróbować ponownie. A średnio widzę by zapewniono mu ochronę 24/7 na czas nieokreślony.