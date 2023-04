Gardzę Januszami, ale oni nie zginą, bo kolejne janusze tak czy siak pojadą, bo zakopane, bo międzyzdroje XD

Jakość i cena to jakaś parodia. Za granicą 2 razy taniej, 2 razy lepiej, 3 razy bardziej uśmiechnięci, 4 razy lepsza pogoda. Nikt by mnie nie przekonał, żeby do janka za 400 zł noc w baraku mieszkać.