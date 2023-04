Właśnie interesujące że ten temat nie jest poruszany. Przecież trzymanie sztucznie kursu hrywny w sytuacji w której się znajduje Ukraina to pewnie co najmniej dziesiątki miliardów przez dłuższy czas. Zapewne niemała część obecnej inflacji to właśnie zasługa tego.

No ale słudzy narodu ukraińskiego muszą się wykazać, nasz "narodowy" rząd i "prawicowa" partia władzy ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )