Katowice bez perspektyw? W tamtym czasie, duże węzeł kolejowy, drogi wschód/zachód do RFN, i giekowka do stolicy. Szybka kolej CMK do Warszawy.Jedeb z większych ośrodków naukowych i badawczych w Polsce. Katowice się zapoznily na własne życzenie, stawiając usilnie na węgiel i huty, zamiast na nowe technologie it i rozwój. Zyskał Kraków i Wrocław.