Oglądam czasem Johna Olivera o patologiach w USA. To co mnie uderza w jego filmach to oprócz samych patologii które opisuje to, że oni płacą jakieś koszmarne pieniądze za wszystko co w życiu spieprzą nawet jeśli to jest głupie nieprzycinanie krzaczków na działce. Ja się dosłownie zastanawiam skąd taki amerykanin ma setki, czasem tysiące dolców na głupie mandaty. No, a w Polsce… 500pln za quady, 500pln za spuszczanie przemysłowych ścieków do rzeki, Pokaż całość