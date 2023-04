Państwo bardzo mocno pomaga, aby jak NAJMNIEJ dzieci się rodziło.



PiS to partia która nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem to lewaki zasłaniające się kościołem

PO to też lewaki zasłaniające się liberalizmem

LEWICA i RAZEM to nie lewaki to zwykli komuniści



Faceta można #!$%@?ć z jego własnego mieszkania wyłącznie na podstawie oskarżenia przez kobietę.



W 97% przypadków to kobiecie przy rozwodzie przyznawane jest wyłączne prawo do opieki nad dzieckiem.



