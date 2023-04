Chciałbym wysłuchać opinii o tym lekarzu tych którzy go zatrudniali.

Ja widzę tu historię faceta który 11 lat się męczył ze specjalizacją, nie dawali mu operować bo mógł być po prostu kiepski. Zwolnili go bez żalu, więc pojechał do UK szukać szczęścia, tam pacjenci się na wielokrotnie się na niego skarżyli, był kilkukrotnie zwalniany i na koniec wrócił do Polski z podkulonym ogonem.