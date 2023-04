Wy lepiej zapnijcie pasy i poczekajcie co się będzie działo po wyborach :(

Ciekawe czy pobijemy rekord z przełomu lat 80/90:

1986 17,7%

1987 25,2%

1988 60,2%

1989 251,1%

1990 585,8%

1991 70,3%



Jak na razie patrząc na to co nasi politycy odjaniepawlają to jak nic idą na rekord i chcą go pobić :(