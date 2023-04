Przy obecnym stanie technologii takie podróże są bezsensu i dopóki nie będzie jakiegoś przełomu w napędach to eskapady takie jak wyruszenie na Marsa to żart. Lecieć kilka miesięcy żeby później żyć w pudełku i miejscu gdzie nie ma wody, ani sprzyjającej atmosfery?



Tak, tak, zaraz znajdzie się mądry co powie że gdyby nie tacy ludzie to technologia by się nie posunęła. Jasne, tylko że już możliwości techniczne mamy żeby taką podróż odbyć Pokaż całość