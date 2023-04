Tak jak poczta polska jest po to, żeby nawet do najgorszego zadupia były dostarczane przesyłki, tak PKP/PKS powinno mieć na celu połączenie całej Polski jak najszybszą infrastrukturą do przewozu pasażerów. Przecież zamykanie lini przez nierentowność to skandal. Jeżeli jeździ tą linią regularnie do pracy/szkoły choć jedna osoba, to linia powinna kursować.