Interesowalem sie tym tematem jakis czas temu, palenie na balkonach powinno zostac kategorycznie zabronione, zabroniono kiedys palenia w pubach i tez byl krzyk ze co to bedzie, i jakos jest lepiej nie ma smrodu ludzie zyja normalnie, zreszta juz jest projektowana ustawa o zakazie palenia na balkonie prace nad tym trwaja, ktos powie ze ale jak to przeciez moj balkon moge robic co chce, no spoko ale ty wkraczasz smrodem do mojego Pokaż całość