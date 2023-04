Wrocław odwiedzam od czasu do czasu (ok. raz na 2miesiące) i z każdą wizytą bardziej czuję się jak w Kijowie.

Rynek nieruchomości na wynajem utrzyma się tylko gdy zostaną tam Ukraińcy. Teraz sprawdziłem i około 250tys. Ukraińców jest we Wrocławiu to jest 1/4 populacji!