Hipokryzja lewicy? Stare, znałem. Oni nie są w stanie zrozumieć, że tylko wolność słowa gwarantuje prawdziwa wolność i demokrację. Dziś cenzurują tych "złych" siejących "dezinformację", ale jutro będą to oni będą celem cenzury.

Należy bronić wolności do wypowiedzi swoich przeciwników, by samemu tej możliwość kiedyś nie stracić.

A rozwiązaniem na "złe" wypowiedzi, są lepsze wypowiedzi, a nie kasowanie.

Kiedyś banowali za mówienie, że covid mógł wyjść z laboratorium. Dziś to się otwarcie Pokaż całość