Francja i Niemcy nie mogą dogadać się z Rosją. Przeszkodą jest Polska

Polityka Macrona to śmiertelne niebezpieczeństwo dla Polski, bo dla Francji czy Niemiec to my jesteśmy mniej ważni. Francuzi czy Niemcy wcześniej czy później z Rosją się dogadają. Naszą nadzieją jest silna pozycja amerykańska – mówi Salonowi 24 Grzegorz Długi, prawnik, były konsul RP w USA.