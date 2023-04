Tak naprawdę skutki takiego pobicia, mogą być katastrofalne. Np. uszkodzenia mózgu, albo nawet nowotwór.



Generalnie za pobicie jakiekolwiek nawet 1 na 1 powinna grozić najwyższa kara. To jest zamach na życie drugiego człowieka i życiem powinien śmieć jeden z drugim za to zapłacić.



Wyobraźcie sobie co ma w głowie taka osoba, która kopie drugą osobę leżącą na ziemi. To jest piach i jednostka do odstrzału.



Kto się nie zgadza ten jest agresywnym Pokaż całość