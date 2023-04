Od początku nikt nie kontroluje, ani nie koreluje tego, co planuje CPK z tym, co robi PKP. Nie było pociągu do Jastrzębia i to był argument po stronie CPK. Teraz będą tory do Jastrzębia w ramach "Kolei Plus " i kolejne w ramach CPK. A najlepsze, że za setki mln zł zaoszczędzą na tej trasie 16 minut!